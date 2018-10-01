В Мордовии закончили обучение кинологи из девяти регионов

В Мордовии прошли курс обучения 29 кинологов.

В межрегиональном учебном центре УФСИН по Мордовии завершили обучение 29 специалистов-кинологов из девяти регионов, среди которых Кировская, Нижегородская, Пензенская, Тамбовская и Ульяновская области, а также республики Мордовия, Удмуртия, Татарстан и Чувашия.

Кинологам была присвоена квалификация «Проводник (вожатый) служебных собак четвертого разряда».

Обучение длилось три месяца. Результаты экзаменов показали, что кинологи и их питомцы отлично усвоили учебную программу.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su