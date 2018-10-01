В Мордовии за нарушение законодательства привлекли к ответственности мясокомбинат

В Мордовии были зафиксированы нарушения в работе мясокомбината.

В ходе проведения внеплановой проверки ОАО «Мясокомбинат «Оброченский», который осуществляет свою фактическую деятельность в Ичалковском районе, сотрудниками Россельхознадзора были зафиксированы нарушения ветеринарного законодательства.

Автотранспорт, который доставляет скот для убоя на указанный мясокомбинат, не в полном объеме подвергается очистке от навоза, мойке и дезинфекции по причине отсутствия специальной площадки и помещения для хранения запаса дезинфицирующих средств для дезинфекции автотранспорта, закрывающегося на замок.

ОАО «Мясокомбинат «Оброченский» было привлечено к административной ответственности.

Источник: ursn-rm.ru