В Мордовии прошла операция «Охранник»

В Мордовии сотрудники Росгвардии провели профилактическую операцию под названием «Охранник».

На протяжении десяти дней сотрудники Росгвардии проверяли работу частных охранных организаций. Стоит отметить, что в настоящее время на территории Мордовии насчитывается около ста указанных организаций. Более двух тысяч охранников обеспечивают порядка на 2,2 тыс. объектов различных форм собственности.

В ходе проверки были осмотрены комнаты хранения оружия и охраняемые объекты.

Кроме того, в рамках операции проводились целевые инструктажи с охранниками.

В ходе проверки маршрутов и постов частных охранных организаций было выявлено около 30 нарушений требований нормативных правовых актов. Два руководителя и более 20 работников указанных организаций были привлечены к административной ответственности. Кроме того, у двух охранников были аннулированы удостоверения.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia