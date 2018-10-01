В Мордовии отремонтировали библиотеку для осужденных

В одном из лечебных исправительных учреждений Мордовии был произведен капитальный ремонт библиотеки для осужденных.

Капитальный ремонт библиотеки был произведен в лечебно-исправительном учреждении №13. В ходе проведения ремонта были выполнены такие виды работ, как перепланировка помещения и замена напольного покрытия и потолка.

Специально для обновленного помещения были изготовлены стеллажи, на которых разместился весь библиотечный фонд, составляющий около 7 тыс. экземпляров различной литературы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su