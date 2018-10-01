В Ромоданово продавалась мясная продукция неизвестного происхождения

В Ромоданово был оштрафован владелец магазина, который торговал мясной продукцией неизвестного происхождения.

В ходе проверки магазина, расположенного на территории указанного населенного пункта, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа свиных голов, фарша и сосисок без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы надлежащий уровень качества товара.

В отношении владельца магазина была избрана мера административного наказания в виде штрафа, размер которого составил 3 тыс. рублей.

Кроме того, владельцу торгового заведения было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru