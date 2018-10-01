В Мордовии для сотрудников следственных изоляторов был проведен мастер-класс

В следственном изоляторе №1 УФСИН по Республике Мордовия прошел мастер-класс для сотрудников групп по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными следственных изоляторов региона.

Занятие провели кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии МГУ им. Н.П. Огарева Наталья Андронова и студенты третьего курса. Главной темой мастер-класса стала трудновоспитуемость и причины её появления. Также внимание было уделено вопросам, касающимся методов исправления отклоняющегося поведения.

Помимо этого, были проведены тренинг и практическое занятие, посвященные применению арт-терапии в работе с трудными подростками.

Данные мероприятия проводятся в рамках комплексной программы по совершенствованию деятельности воспитательных колоний и следственных изоляторов.

Источник: 13.fsin.su