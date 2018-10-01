Мордовия и ПАО «Сбербанк» заключили соглашение

Мордовия и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение.

Указанное соглашение, которое было подписано 29 сентября, предусматривает совместное продвижение платформы Bank of Business Partners, представляющей собой бесплатную онлайн-площадку для поиска зарубежных партнеров, продажи товаров и услуг по всему миру.

Управляющий республиканским отделением ПАО «Сбербанк» Елена Страшкевич отметила, что указанная платформа позволяет проверять агентов на предмет их благонадежности.

Глава Мордовии Владимир Волков акцентировал внимание на том, что ПАО «Сбербанк» является надежным партнером в процессе реализации наиболее значимых для республики проектов.

Кроме того, в ходе встречи, организованной по случаю подписания соглашения, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере льготного ипотечного кредитования, жилищного строительства, реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного и аграрного производства.

Источник: e-mordovia.ru