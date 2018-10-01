Житель Мордовии пытался доставить в колонию запрещенные предметы

В одной из исправительных колоний Мордовий была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №4 на режимной территории задержали жителя Мордовии, который пытался перебросить на территорию учреждения сверток с десятью мобильными телефонами, зарядным устройством, сим-картой, флеш-картой, шестью зажигалками, ножом и пластиковой бутылкой со спиртосодержащей жидкостью объемом 1 л.

Был составлен протокол по факту указанного административного нарушения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su