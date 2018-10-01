В Мордовии разыскивается мужчина, скрывшийся от органов следствия

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов разыскивается уроженец Республики Таджикистан, который скрывается от следствия.

Уроженец Республики Таджикистан Боев Гулмахмад Раджабович 1961 года рождения подозревается в совершении преступлений, связанных с незаконной перевозкой товаров, организацией преступного сообщества, а также с незаконным приобретением и хранением наркотиков.

Чтобы избежать ответственности, подозреваемый скрылся от органов следствия МВД.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении уроженца Республики Таджикистан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83458) 2-51-02 или 02.

Источник: 13.мвд.рф