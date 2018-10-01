В Саранске более 300 детей-сирот нуждаются в жилье

В Саранске более 300 человек были включены в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению собственным жильем.

В настоящее время в указанный список были включены 302 человека, которые являются сиротами или же остались без попечения родителей.

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями предусматривает региональный закон, который был принят в конце марта 2013 года.

В скором времени дети, попавшие в упомянутый список, будут обеспечены собственным жильем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru