В Саранске более 300 детей-сирот нуждаются в жилье

В Саранске более 300 человек были включены в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению собственным жильем.
В настоящее время в указанный список были включены 302 человека, которые являются сиротами или же остались без попечения родителей.
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями предусматривает региональный закон, который был принят в конце марта 2013 года.
В скором времени дети, попавшие в упомянутый список, будут обеспечены собственным жильем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.
Источник: adm-saransk.ru