За третий квартал 2018 года в Саранске выявили 76 нарушений земельного законодательства

В третьем квартале нынешнего года в Саранске было зафиксировано более 70 нарушений земельного законодательства.

В общей сложности на протяжении третьего квартала нынешнего года муниципальными инспекторами городского округа Саранск по использованию и охране земель было зафиксировано 76 нарушений земельного законодательства. Лицам, допустившим данные нарушения, были выданы предписания об их устранении.

Кроме того, к административной ответственности были привлечены 47 человек. Общая сумма штрафов составила более 15 тыс. рублей.

По информации, опубликованной пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru