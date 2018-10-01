В Саранске воспитанников детских садов и школ посвятили в пешеходы

В Саранске прошла церемония посвящения воспитанников школ и детских садов в пешеходы.

В МОУ СОШ №36 мероприятие прошло в игровой форме. Дети принимали участие в конкурсах на знание правил дорожного движения, собирали дорожные знаки и демонстрировали навыки управления самокатом.

В МДОУ «Детский сад №85» дети вместе с педагогами разбирали опасные ситуации, которые могут встречаться на дорогах, изучали дорожные знаки, а также принимали участие в конкурсах и эстафетах по правилам дорожного движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф