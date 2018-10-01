Сотрудники МЧС Мордовии напоминают правила пользования огнетушителем

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии об основных правилах использования огнетушителя.

Перед использованием огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания и начать тушение. Огнетушитель нужно держать вертикально.

Кроме того, следует помнить о том, что огнетушитель нельзя хранить возле отопительных приборов, в местах попадания солнечных лучей и в зоне досягаемости детей.

Также стоит помнить о том, что ни в коем случае нельзя использовать огнетушитель с истекшим сроком годности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru