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Сотрудники МЧС Мордовии напоминают правила пользования огнетушителем

Сотрудники МЧС Мордовии напоминают правила пользования огнетушителем

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии об основных правилах использования огнетушителя.

Перед использованием огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на очаг возгорания и начать тушение. Огнетушитель нужно держать вертикально.

Кроме того, следует помнить о том, что огнетушитель нельзя хранить возле отопительных приборов, в местах попадания солнечных лучей и в зоне досягаемости детей.

Также стоит помнить о том, что ни в коем случае нельзя использовать огнетушитель с истекшим сроком годности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

 


Источник: 13.mchs.gov.ru