В Инсаре по причине опрокидывания автомобиля пострадали два человека

В Инсаре в результате опрокидывания автомобиля пострадали два человека.

ДТП произошло днем 30 сентября. Мужчина 1978 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2110, проезжая мимо дома №9, расположенного по адресу – улица 2-я Молодежная, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет. Оказавшись за пределами дороги, легковушка опрокинулась.

Автомобилист и его пассажир доставлялись в ГБУЗ РМ «Инсарская РБ». После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают причину происшествия.

Источник: гибдд.рф