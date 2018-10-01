В Кочкуровском районе в результате ДТП пострадал мужчина

В Кочкуровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

Днем 30 сентября мужчина 1963 года рождения, управлявший автомобилем марки Porsche Cayenne S, проезжая 2-й километр дороги, пролегающей между Кочкурово и Сабаево, не сумел удержать транспортное средство в пределах проезжей части, вследствие чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Автомобилист получил многочисленные ушибы. От госпитализации мужчина отказался.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту данного происшествия. Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: гибдд.рф