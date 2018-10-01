В Рузаевском районе из-за столкновения двух машин пострадали два человека

В Рузаевском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

ДТП произошло днем 30 сентября на 309-м километре трассы, которая пролегает между Нижним Новгородом, Пензой и Саратовом. Молодой человек 1999 года рождения, управлявший автомобилем марки «Киа-Рио», протаранил машину марки «Лада-Калина», за рулем которой находился мужчина 1981 года рождения.

Водитель «Лады» и пассажир «Киа» доставлялись в ГБУЗ РМ «Рузаевская РБ». Пострадавшим было рекомендовано лечение у врача по месту жительства.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данной аварии.

Источник: гибдд.рф