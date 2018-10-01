В Рузаевке в результате столкновения легковушки и грузовика пострадал парень

В Рузаевке в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадал молодой человек.

Поздним вечером 30 сентября молодой человек 1995 года рождения, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», двигаясь по улице Луначарского, врезался в грузовик марки «МАН».

Водитель легковушки доставлялся в районную больницу. После оказания медицинской помощи парень был отпущен домой. Молодому человеку было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции выяснят, по какой причине водитель легкового автомобиля врезался в грузовик.

Источник: гибдд.рф