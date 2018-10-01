Жемчужина древнего мира возродилась в Сочи

Нет человека, который бы никогда ничего не слышал о Вавилоне. Но в отличие от "города грехов", ресторанный комплекс "Вавилон" подарит вам истинное наслаждение. Переступая порог нашего комплекса, вы попадаете в чарующую обстановку террасы, живописно украшенной цветами, от проблем повседневной жизни и суеты вас отвлечет тихий шум водопада, а плавающие в пруду золотые рыбки, заворожат и успокоят. Все это является отличным дополнением к превосходной кухне, которая богата как восточными, кавказскими, так и европейскими блюдами, повар высшей категории несомненно искусит вас своими авторскими шедеврами.

Если же вы ищете уединения, мы поможем вам провести незабываемый романтический вечер в випзоне. Она же идеально подходит для проведения закрытых дружеских посиделок или же уютного семейного ужина. А ожидая заказ, такой например, как "грибное лукошко", отсылающее воспоминания в дом любимой бабушки, или же "шашлык с соусом ткемали", вы можете прогуляться по внутреннему дворику и получить истинное эстетическое наслаждение.

Если же вы собираетесь провести особенное мероприятие с большим количеством гостей, будь то свадьба, юбилей, день рождения или же конференция, вам прекрасно подойдет любой из наших банкетных залов, за вами будет лишь выбор тематики, а наши грамотные специалисты помогут вам лучше подобрать соответствующую атмосферу. Ответы на любые ваши вопросы вы можете найти здесь: https://sochi-vavilon.ru

Любители музыки, песен и даже танцев будут приятно удивлены акустикой и высоким качеством музыки караоке-зала! Любой гость в шикарных условиях нашего комплекса почувствует себя настоящей звездой, а выступления его не заставят ждать оваций! Каталог песен обновляется ежедневно, так же как мы и работаем - с 19:00 до 08:00. При этом еда отменного качества, напитки и вежливый персонал сделают ваш вечер еще более приятным!

Ну а если вам понравится у нас настолько, что вы не захотите уходить - пожалуйста! Вы можете прекрасно разместиться в наших апартаментах с тремя категориями номеров:

стандарт: 2.500 руб./сутки (3.000 руб. в выходные)

комфорт: 5.000 руб./сутки (6.000 руб. в выходные)

двухуровневые апартаменты: 6.000 руб./сутки (7.000 руб. в выходные)

Особый подход у нас к детям, ведь они - цветы нашей жизни. Для них в нашем комплексе оборудован парк! Мы уверенны, что ваши дети по достоинству оценят его обитателей, ведь это - золотые фазаны, прекрасные павлины, задиристый хозяин двора - Петя-петушок и милые кролики! Помимо незабываемых развлечений парка наш опытный персонал поможет подобрать вашему ребенку соответствующее меню, ведь выбор блюд огромен!



Ну и самого искушенного гостя сразит наповал наша баня на дровах! Да! И этот вид отдыха нами предусмотрен! Инфракрасная сауна, бассейн, купель, массажные кровати, хама, скрабирование - все это поможет вам расслабиться и отдохнуть по-царски! Так, как это было в самом древнем, самом загадочном" городе...