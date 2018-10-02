Как обновить телефонную базу

Люди по всему миру ежедневно пользуются мобильными телефонами, это единственный гаджет, который практически все время находится с владельцем. Смартфоны часто используются не только для звонков и СМС, но и заменяют компьютер. Именно поэтому все большей популярностью среди компаний пользуются СМС-рассылки. Однако при таком подходе к рекламе фирмы часто сталкиваются с некоторыми трудностями.

Зачем проверять актуальность телефонной базы?

В любой базе данных могут встречаться недействительные номера. Более сложной эту ситуацию делает то, что к операторам некоторых государств выдвинуто требование обеспечивать возможность переноса номера по желанию клиента.

Кроме того у абонентов есть возможность изменить оператора не теряя при этом свой номер. Даже зная номер телефона нельзя определить, какой именно мобильной сетью он пользуется. Проверять базы данных вручную, когда в них входят сотни или тысячи человек, будет невероятно сложно. С услугой HLR Lookup bsg.world/ru/products/hlr-lookup/ данная проблема будет решена очень быстро.

По всему миру насчитывается около 4,71 миллиарда уникальных пользователей мобильных операторов, при этом число номеров составляет более 7,732 миллиарда.

Чем вам поможет сервис HLR

Home Location Register (сокращенно HLR) представляет собой централизованную базу данных, хранящую данные обо всех абонентах сетей GSM. СМС-агрегаторы и операторы часто используют проверку номера с помощью HLR-запросов.

Такой способ позволит проверить базу для рассылки сообщений, убедиться в правильности маршрутизации сообщений, а также избежать лишних растрат, которые происходят при отправках сообщений на недействительные номера.

В регистре HLR содержатся данные обо всех абонентах, у которых есть доступ в GSM-сети. База обновляется каждый раз, когда регистрируется новый номер. Стоит отметить, что номера хранятся в базе только до тех пор, пока ими пользуются.

Проверка номеров телефонов на активность проводиться анонимно. Абонент, номер которого проверяется с помощью сервис HLR Lookup, никак об этом не узнает.

Услугой HLR Lookup стоит воспользоваться компаниям, которые не уверенны в актуальности своей базы контактов, проверив действительность номеров через реестр HLR. Чтобы приступить к проверке, необходимо зарегистрироваться на портале, после этого нужно загрузить список контактов и сделать HLR-запрос.

Сервис позволяет не только узнать, действителен ли номер, но и проверить, к какой мобильному оператору он относится.