В Саранске в аварии маршрутки и легковушки пострадали несколько человек

Вечером 1 октября в центре Саранска произошла серьезная авария с несколькими пострадавшими.

Информацию о происшествии опубликовали очевидцы в соцсети в группе "Привет, сейчас, Саранск". Судя по информации, ДТП произошло на перекрестке улиц Московской и Республиканской - столкнулись пассажирский микроавтобус №45 и легковой автомобиль, в котором также было несколько пассажиров.

В результате аварии пострадали и пассажиры легковушки, которая оказалась серьезно повреждена, и пассажиры микроавтобуса. На место ДТП прибыло несколько бригад скорой помощи для оказания первой помощи.

По одной из версий, водитель автомобиля поворачивал с Республиканской на мигающий желтый сигнал светофора, и в этот момент по улице Московской на высокой скорости ехала маршрутка.

Комментариев от сотрудников Госавтоинспекции пока нет. Известно, что данный перекресток оборудован камерами, и проверка установит виновника происшествия.

Фото: Раиса Беккер

Источник: vk.com/saransk_photo