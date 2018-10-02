Житель Саранска лишился денег, оформляя кредит

В Саранске местный житель лишился денежных средств, пытаясь оформить онлайн-кредит.

Недавно житель Саранска оформил на одном из сайтов заявку на оформление кредита. Спустя некоторое время с горожанином связался якобы менеджер финансовой организации, который сообщил, что для получения денежных средств необходимо оплатить страховку.

В итоге житель Саранска перечислил на указанный мошенником счет денежную сумму в размере около 60 тыс. рублей, но кредит до сих пор так и не получил.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф