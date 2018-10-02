В Саранске спасатели провели экскурсию для школьников

В Саранске сотрудники МЧС провели экскурсию для учеников одной из местных школ.

Спасатели Саранского ПСО МЧС России провели экскурсию для учеников гимназии № 19 в новом пожарно-спасательном центре, который расположен по адресу – улица Терешковой. Представители ведомства показали детям новые образцы аварийно-спасательной и пожарной техники, и продемонстрировали её возможности.

Кроме того, спасатели напомнили школьникам о безопасной эвакуации из горящего здания, о первичных средствах пожаротушения, а также о правилах поведения в лесу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru