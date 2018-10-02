34-летнюю жительницу Мордовии ограбили неизвестные мошенники

В Мордовии 34-летняя местная жительница стала жертвой неизвестных интернет-мошенников.

Недавно 34-летняя жительница села Баево обнаружила на одном из сайтов объявление о наборе сотрудников для работы в Интернете. Женщина перешла по ссылке, содержавшейся в указанной публикации, и зарегистрировалась на сайте. В кратчайшие сроки с гражданкой связался неизвестный мужчина, который предложил ей сотрудничество, но заявил, что для получения работы в интернет-магазине нужно приобрести товар стоимостью не менее 100 долларов. Кроме того, незнакомец попросил скачать специальную компьютерную программу для дистанционного администрирования рабочего стола. Женщина выполнила все указанные просьбы.

После этого деньги, которые гражданка перечислила в качестве оплаты товара, приобретенного в интернет-магазине, появились на её счете в аккаунте упомянутого сайта, но спустя несколько минут исчезли. Через пару дней женщине позвонил парень, пояснивший, что вследствие отказа партнерства он готов вернуть ей обратно денежные средства, но для этого попросил завести электронный кошелек и пополнить его. Кроме того, неизвестный молодой человек смог убедить пострадавшую перевести деньги со сберегательной книжки на дебетовую банковскую карту, чтобы получить выгоду за счет перевода сбережений в доллары и обратно в рубли.

В общей сложности мошенник похитил у гражданки 84 тыс. рублей. Когда женщина выполнила все требования, незнакомец перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф