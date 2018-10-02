В Большеигнатовском районе горел навес для хранения сена

В Большеигнатовском районе произошло воспламенение навеса для хранения сена.

1 октября, в 12:20 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории села Большое Игнатово произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит навес для сена. Площадь распространения пламени составила 250 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения навеса для хранения сена в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru