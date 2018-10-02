Житель Краснослободского района самостоятельно изготовил охотничьи патроны

В Краснослободском районе 63-летний местный житель самостоятельно изготовил охотничьи патроны.

Сотрудниками ММО МВД России «Краснослободский» было установлено, что 63-летний мужчина, проживающий в селе Сивинь, самостоятельно изготовил 20 охотничьих патронов.

По предварительной информации, отец мужчины был охотником. В его запасниках хранились порох, капсюли и гильзы. Патроны 63-летний житель Краснослободского района хранил в своем доме.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф