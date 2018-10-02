В Саранске в ДТП погиб мотоциклист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Происшествие произошло поздним вечером 1 октября на территории поселка Николаевка. По предварительной информации, водитель мотоцикла, двигаясь на высокой скорости, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Шевроле-Нива».

От полученных телесных повреждений мотоциклист скончался на месте аварии.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства данного происшествия.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф