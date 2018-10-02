В Саранске осудили квартирных воров из Челябинска

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух жителей Челябинска, которые совершили две квартирные кражи.

20 апреля нынешнего года два жителя Челябинска 40- и 45-летнего возраста приехали на автомобиле в Саранск, чтобы совершить ряд квартирных краж. Мужчины арендовали квартиру и стали подыскивать подходящие для их преступных планов жилые помещение.

24 апреля преступники проникли в одну из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Волгоградская и похитили оттуда имущество стоимостью более 142 тыс. рублей. В тот же день злоумышленники проникли в одну их квартир жилого дома, расположенного по улице Фурманова. Из этой квартиры осужденные похитили имущество, общая стоимость которого составляет более 133 тыс. рублей.

Чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание, злоумышленники в день совершения указанных преступлений уехали из Саранска, но домой так и не добрались, поскольку в Набережных Челнах их задержали полицейские.

Решением Ленинского районного суда города Саранска в отношении преступников была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы каждому.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru