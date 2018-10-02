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В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушение бюджетного законодательства

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушение бюджетного законодательства

В Мордовии за нарушение бюджетного законодательства был привлечен к ответственности работник одного из региональных министерств.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия заключило с начинающим фермером соглашение о предоставлении ему гранта без включения в него условия о согласии на осуществление органами государственного финансового контроля проверок, которое является обязательным.

Ответственное должностное лицо регионального министерства было привлечено к административной ответственности за нарушение условий предоставления субсидий.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.  

 


Источник: prokrm.ru