Саранские пенсионеры приняли участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе

В Саранске прошли соревнования по скандинавской ходьбе среди пенсионеров.

Указанные соревнования прошли 1 октября на территории лесопарковой зоны, расположенной в Пролетарском районе города. Участниками данного спортивного мероприятия стали горожане возрастом от 60 лет. Горожане прошли три километра.

Среди мужчин возрастом от 80 лет победителем стал Владимир Вавилов. Среди женщин возрастом до 70 лет первое место досталось Марии Сафроновой. Среди женщин, возраст которых составляет от 70 до 79 лет, победу одержала Наталья Булычева.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru