В УФСИН России по Мордовии стартовал месячник пожилых людей

В УФСИН РФ по Республике Мордовия стартовал месячник пожилых людей.

В ряде учреждений, подведомственных УФСИН России по Мордовии, уже проводятся мероприятия, посвященные чествованию пенсионеров, которые большую часть своей жизни проработали в уголовно-исполнительной системе.

Сотрудниками отдела по работе с личным составом в скором времени будет организован праздничный концерт под названием «А в сердце молодость поёт». Также будет проведен фотоконкурс соответствующей тематики.

Кроме того, в рамках месячника будут проведены досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, вечера отдыха и различные акции.

Источник: 13.fsin.su