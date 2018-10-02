В Краснослободском районе фургон сбил насмерть женщину

В Краснослободском районе женщина погибла под колесами фургона.
По предварительной информации, гражданка внезапно выбежала на проезжую часть. Мужчина, находившийся за рулем фургона, не смог оперативно отреагировать на появление женщины на дороге и совершил на неё наезд.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Попытка перебежать дорогу перед приближающимся транспортным средством стоила гражданке жизни.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия.
По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф