В Краснослободском районе фургон сбил насмерть женщину

В Краснослободском районе женщина погибла под колесами фургона.

По предварительной информации, гражданка внезапно выбежала на проезжую часть. Мужчина, находившийся за рулем фургона, не смог оперативно отреагировать на появление женщины на дороге и совершил на неё наезд.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Попытка перебежать дорогу перед приближающимся транспортным средством стоила гражданке жизни.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного происшествия.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф