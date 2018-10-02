В УФСИН по Мордовии выбрали лучший филиал профессионального образовательного учреждения

В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучший филиал профессионального образовательного учреждения.

Итоги смотра-конкурса лучших филиалов и отделений были подведены образовательном учреждении №113. Главными критериями оценки были оснащённость и оформление учебно-производственных мастерских филиалов и отделений, качество подготовки к новому учебному году и ведение документации по преподаваемым профессиям.

Победителем в номинации «Филиал с одной учебной группой» стал филиал №13. В номинации «Филиал с двумя и более учебными группами» первое место досталось образовательному учреждению №113.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su