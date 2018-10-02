В Ромоданово продавались потенциально опасные пельмени

В одном из магазинов Ромоданово продавались пельмени неизвестного происхождения.

В ходе проведения проверки в одном из магазинов указанного населенного пункта сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа пельменей без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали надлежащий уровень качества товара.

В отношении владельца указанного магазина была избрана мера наказания в виде административного штрафа, размер которого составил 3 тыс. рублей.

Кроме того, хозяину торгового заведения было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru