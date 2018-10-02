В Саранске прошли соревнования по бочча среди людей с ограниченными возможностями

В Саранске прошли соревнования по бочча среди граждан с ограниченными физическими возможностями.

Указанные соревнования прошли 30 сентября на базе ГАУ РМ «СШОР по баскетболу и волейболу». Суть указанной игры заключается в том, что один из участников состязаний бросает так называемый стартовый шар, а следующие игроки должны бросать свои шары так, чтобы они оказались как можно ближе к стартовому.

Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике городской администрации и благотворительный фонд «Новая жизнь» стали организаторами данных соревнований.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru