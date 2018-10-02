Юные саранские гимнастки успешно выступили на открытом Кубке городского округа Котельники

Юные гимнастки из Саранска успешно выступили на открытом Кубке городского округа Котельники.

Указанные соревнования проходили в период с 28 по 30 сентября. В данных состязаниях приняли участие более 350 гимнасток из Реутова, Уфы, Рязани, Москвы, Одинцово и других городов России.

Мордовию на соревнованиях представляли воспитанницы Академии И. Винер по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе мордовские спортсменки смогли завоевать пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. В групповых упражнениях второе место заняла мордовская команда «Параллель».

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru