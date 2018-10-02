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Юные саранские гимнастки успешно выступили на открытом Кубке городского округа Котельники

Юные саранские гимнастки успешно выступили на открытом Кубке городского округа Котельники

Юные гимнастки из Саранска успешно выступили на открытом Кубке городского округа Котельники.

Указанные соревнования проходили в период с 28 по 30 сентября. В данных состязаниях приняли участие более 350 гимнасток из Реутова, Уфы, Рязани, Москвы, Одинцово и других городов России.

Мордовию на соревнованиях представляли воспитанницы Академии И. Винер по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе мордовские спортсменки смогли завоевать пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. В групповых упражнениях второе место заняла мордовская команда «Параллель».

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

 

 


Источник: e-mordovia.ru