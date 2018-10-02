В Саранске спасатели ликвидировали "последствия ДТП с погибшими"

В Саранске сотрудники МЧС отработали действия по ликвидации серьезного ДТП с погибшими.

Легенда тренировки гласила, что на утром 16-м километре Восточного обхода Саранска произошло столкновение экскурсионного автобуса и бензовоза, который перевозил 8 тонн дизельного топлива. В результате аварии 12 человек "погибли", ещё более 20 участников ДТП "были травмированы". Кроме того, из-за происшествия "образовался затор" протяженностью около 5 километров.

Также по легенде произошел разлив нефтепродуктов и возникла угроза возгорания.

Благодаря грамотным действиям спасателей последствия ДТП были в кратчайшие сроки ликвидированы, а "пострадавшие" были спасены.

Источник: 13.mchs.gov.ru