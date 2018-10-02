В Рузаевке состоялся турнир по футболу памяти Петра Спирина и Владимира Царева

В Рузаевке прошел седьмой открытый турнир по футболу памяти Петра Спирина и Владимира Царева.

Указанные соревнования проходили на минувших выходных. Участниками турнира стали четыре команды.

Команды соревновались между собой по круговой системе.

Первое место завоевала команда «Мордовия-2005». Серебряные медали достались рузаевской ДЮСШ. Третье место завоевали представители команды «Мордовия-2006».

Лучшим игроком турнира был признан Вандышев Илья. Лучшим вратарем стал Мезин Максим.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru