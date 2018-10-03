В центре Саранска столкнулись четыре автомобиля

Днем 3 октября на улице Полежаева в Саранске произошло массовое ДТП.

Как прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД РМ, 61-летний водитель «Хендэ Солярис» совершил наезд на стоящий «Мицубиши Аутлендер», за рулем которого находился 47-летний мужчина. По инерции от удара «Мицубиши» врезался в стоящую впереди «Ладу Весту», а та, в свою очередь, столкнулась с автомобилем «Лексус RX 300».

В результате массового ДТП пострадал виновник аварии (доставлен с различными травмами в ГБУЗ РМ РКБ им.Коткова) и трое пассажиров в его машине (доставлены в Республиканскую больницу, отпущены после назначения лечения).

По факту ДТП проводится проверка в рамках возбужденного дела об административном правонарушении.