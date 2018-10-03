27-летний житель Мордовии подозревается в убийстве гражданской жены

В Мордовии был заключен под стражу 27-летний мужчина, который подозревается в убийстве своей сожительницы.

По предварительной информации, в ночь на 27 сентября 27-летний мужчина, находясь в доме, расположенном в поселке Явас, употреблял спиртное вместе со своей 39-летней сожительницей. В ходе попойки между гражданскими супругами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил сожительницу ножом.

Пострадавшая была госпитализирована. В медицинском учреждении женщина скончалась.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина свою вину не отрицает.

Источник: mordovia.sledcom.ru