В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днем 2 октября. По предварительной информации, гражданин, управлявший автомобилем марки «Ниссан», проезжая мимо дома №130, расположенного по адресу – улица Пролетарская, допустил столкновение с автомобилем марки «Мазда».

Оба водителя были осмотрены медиками на месте ДТП. Автомобилисты получили ушибы и ссадины, госпитализация им не понадобилась.

В ликвидации последствий столкновения машин принимали участие сотрудники МЧС.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru