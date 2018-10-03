В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло днем 2 октября. По предварительной информации, гражданин, управлявший автомобилем марки «Ниссан», проезжая мимо дома №130, расположенного по адресу – улица Пролетарская, допустил столкновение с автомобилем марки «Мазда».
Оба водителя были осмотрены медиками на месте ДТП. Автомобилисты получили ушибы и ссадины, госпитализация им не понадобилась.
В ликвидации последствий столкновения машин принимали участие сотрудники МЧС.
Причина ДТП в настоящее время устанавливается.
Источник: 13.mchs.gov.ru