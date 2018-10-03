В Дубенском районе горело частное подворье

В Дубенском районе произошел пожар на территории частного подворья.

Поздним вечером 2 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Поводимово произошел пожар. На улице Рабочей загорелись надворные постройки и жилой дом. Площадь распространения пламени к моменту приезда пожарных составляла 404 квадратных метра.

К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в данный момент устанавливается. Также сейчас подсчитывается сумма ущерба, причиненного происшествием владельцам подворья.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru