В Инсарском районе в результате столкновения двух машин пострадал человек

В Инсарском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения получил один человек.

Указанное ДТП было зафиксировано вечером 2 октября на 50-м километре дороги, которая соединяет Рузаевку, Ковылкино и Торбееево. Не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени выяснят, по какой причине произошло столкновение транспортных средств.

Источник: 13.mchs.gov.ru