В Саранске горел жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

2 октября, в 18:37 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что на улице Комсомольской произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит жилой дом. Огонь охватил постройку на площади 50 квадратных метров.

Жильцы указанного дома во время пожара не пострадали.

Причина возгорания жилой постройки в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электрических приборов.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru