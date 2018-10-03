В Саранске женщина пострадала, упав в салоне автобуса

В Саранске в результате падения в салоне пассажирского автобуса пострадала женщина.

Указанное происшествие произошло днем 2 октября. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем пассажирского автобуса, проезжая мимо дома №17, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упала женщина.

Пострадавшая доставлялась в одну из городских больниц. По предварительным данным, женщина получила сильный ушиб.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением обстоятельств данного происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru