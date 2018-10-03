В Ичалковском районе произошел пожар в жилом доме

В Ичалковском районе Мордовии произошло возгорание внутри жилого дома.

Днем 2 октября над селом Оброчное раздался вой пожарных сирен. В жилом доме №11, который расположен по адресу – Почтовая, вспыхнул огонь. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

К счастью, во время пожара жильцы указанного дома не получили каких-либо телесных повреждений.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами. По неподтвержденным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru