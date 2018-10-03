В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже мясной продукции

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину и женщину, которые подозреваются в краже мясной продукции из магазина.

Утром 23 сентября нынешнего года неизвестные мужчина и женщина, находясь в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Республиканская, путем свободного доступа похитили мясную продукцию, стоимость которой составляет более 1,5 тыс. рублей.

Все, кто что-либо знает о предполагаемых преступниках, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 89297454577, 8(8342)29-90-02 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф