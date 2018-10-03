В Мордовии на ходу загорелся автомобиль

В Мордовии произошло возгорание автомобиля.
Происшествие произошло на 16-м километре дороги, которая пролегает между Инсаром и Кадошкино. По предварительной информации, во время движения внезапно воспламенился автомобиль марки УАЗ.
Водитель указанного транспортного средства смог своими силами потушить огонь. Помощь пожарных в данном случае не понадобилась.
Транспортное средство получило незначительные повреждения. Автомобилист, по предварительным данным, не пострадал.
В скором времени специалисты установят, по какой причине произошло воспламенение автомобиля.
Источник: 13.mchs.gov.ru