В Мордовии на ходу загорелся автомобиль

В Мордовии произошло возгорание автомобиля.

Происшествие произошло на 16-м километре дороги, которая пролегает между Инсаром и Кадошкино. По предварительной информации, во время движения внезапно воспламенился автомобиль марки УАЗ.

Водитель указанного транспортного средства смог своими силами потушить огонь. Помощь пожарных в данном случае не понадобилась.

Транспортное средство получило незначительные повреждения. Автомобилист, по предварительным данным, не пострадал.

В скором времени специалисты установят, по какой причине произошло воспламенение автомобиля.

Источник: 13.mchs.gov.ru