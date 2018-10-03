Житель Ромодановского района был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения

В Ромодановском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который несколько раз садился за руль своего автомобиля, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

В 2015 году указанный гражданин был подвергнут административному наказанию по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 2 августа нынешнего года мужчина, не сделав никаких выводов, повторно сел за руль, будучи в нетрезвом виде.

Решением суда в отношении нерадивого автомобилиста была избрана мера наказания в виде 200 часов обязательных работ. Также мужчина был лишен права управления транспортным средством на 2 года.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru