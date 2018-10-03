В одной из школ Атяшевского района была проведена учебная эвакуация

В Атяшевском районе сотрудники МЧС провели учебную эвакуацию в одной из местных школ.

Указанное профилактическое мероприятие было проведено в поселковской школе №1. Представители ведомства эвакуировали 711 учеников и 43 работника учебного заведения.

После завершения тренировки с обслуживающим персоналом был проведен противопожарный инструктаж. Также сотрудники МЧС рассказали ученикам школы об основных причинах возникновения пожаров. Кроме того, спасатели напомнили детям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru