В Мордовии предпринимателя оштрафовали за продажу колбасы неизвестного происхождения

В Краснослободском районе сотрудники Россельхознадзора зафиксировали нарушение правил продажи колбасных изделий.

В ходе проведения проверки в магазине, расположенном на территории села Плужное, сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что в данном торговом заведении осуществляется продажа сырокопченой колбасы без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали надлежащий уровень качества товара.

В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит указанный магазин, была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

В данный момент нарушение полностью устранено.

Источник: ursn-rm.ru